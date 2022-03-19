「小嘉玲」吳以涵和台劇最強綠葉陳家逵今（19日）出席鬼片《頭七》媒體茶敘，2人其實都有演出《俗女養成記2》，但之前只在宣傳場合中相見，再度於《頭七》合作，讓陳家逵笑說：「終於跨越時空對到戲！」

陳家逵在《俗女養成記2》劇的同志角色令觀眾印象深刻，此次在《頭七》又變身為邪門法師，持續展現百變演技，他表示為練習念咒比手印下足苦功，更透露自己成為第一個「公主抱」吳以涵的男演員，並笑曝吳以涵正值成長發育期，從《俗女》到《頭七》已暴風抽高20公分，「我抱完真的有腿軟」，吳以涵則不好意思地說，為了要給前輩抱，連晚餐都不敢吃，就怕增加對方負擔。

吳以涵去年在網路上「台灣小童星網路人氣PK盤點」中，以超高討論聲量奪冠，更被稱為新一代「國民妹妹」，首度主演鬼片做足保護工作，她表示：「身上一整天都帶著護身符、抹草（茉草）、紅紙，還有準備掛在脖子上的菩薩像。」被問最害怕的戲份，她印象深刻的是和納豆拍攝的靈堂棺木戲，雖然明知棺木中沒有遺體，還是被現場氣氛震懾，幸好拍攝時周圍人很多，才不覺得恐怖，只是在演技上也格外挑戰，因為她要詮釋鬼打牆的感覺，「現場搭了2個靈堂，當時是一鏡到底，要和攝影師配合，又要顧及自己的面部表情，真的是沁萱（角色名）最難的一場戲。」

因腦出血住院開刀的納豆也有演出該片，提到在片場的互動，吳以涵說，納豆很溫暖，在片場都會分享零食，她的電風扇沒電了，納豆也二話不說把他的讓出來。陳家逵也覺得納豆是很有義氣及愛心的人，有次颱風天摩托車倒下，壓斷了片場附近小貓的腿，他發起了募捐活動，納豆直接掏出2萬元贊助，讓小貓能送醫順利救治。

陳家逵也分享此次和女主角Selina合作可說是有趣的緣分，因為數年前他才和Selina的妹妹任容萱合作另部鬼片，笑言：「能和姊妹兩人都拍過鬼片也算是一種成就解鎖！」面對鬼片的恐怖場景，他認為只要心存善念，不要隨意冒犯，就不用過度害怕，就像他在片中用手指寫字畫符時，他謹慎的說：「字不能亂寫，有些有力量，要寫不存在的字才不會隨便招來不該招來的東西。」電影4月1日上映。