縣市長選舉將在年底登場，各陣營的布局和初選也成為外界關注的焦點。前立委沈富雄在節目中指出，目前國民黨在桃園、台南和高雄的提名策略很讓人失望，且存在很多問題。他更直言，國民黨主席朱立倫對台北市議員羅智強的態度很「冷血」。

沈富雄18日在政論節目《少康戰情室》中表示，羅智強跑完全國謝票的行程後，馬上又投入桃園1千公里行腳的行程當中，而在行程開始前羅去見了朱立倫，當時朱立倫希望羅智強可以再到南部去跑行程，「你看他多冷血」。

沈富雄指出，國民黨現在的提名狀況，和朱主席想法有關，且令大家失望的有三個地方。其中一個是桃園，朱主席不知道在想什麼？桃園很好處理，如果不要空降，就讓在地的人選公平競爭，不要特別點名要誰來選。沈富雄直言，具自己了解，若朱立倫點名了他心目中的人選，以後問題就大了。

至於台南的部分，沈富雄則說，大家都認為謝龍介是很好的人選，但現在卻偏偏要找一個獻花給行政院長蘇貞昌的人，「莫名奇妙」，這說不過去；而高雄則是沒人要選、沒人敢選，沈富雄更對朱立倫喊話，如果到時候朱掀的牌讓大家笑死，就真的是無地可躲藏了。

此外，對於有消息指羅智強遭到地方「圍強計畫」封殺，朱立倫回應，這好像是社會創造出來的假名詞，至少他知道絕無此事，也不可能去圍羅智強，只有讓可愛的羅智強在桃園、全台各地走走。