有名男子才因傷害罪執行4月徒刑完畢，竟於某日天快亮時，隨機闖民宅見正妹熟睡之際，以「騎乘趴臥」姿勢強壓，並磨蹭下體、撫摸胸部，他見正妹驚醒喊叫，反讓他更加興奮用力壓制，直到正妹不斷反抗，伺機推開逃離住宅報警；法官依侵入住宅強制性交未遂罪，累犯，判他有期徒刑3年10月。

依據判決書記載，一名男子(阿強)才因傷害罪徒刑4月執行完畢，於110年9月上旬天快亮時，於雲林隨機找尋民宅闖入，見住宅房內有名正妹熟睡，便褪去外褲，「騎乘趴臥」之姿壓制正妹，並磨蹭正妹下體、撫摸胸部，他見正妹驚醒喊叫，竟讓他更加興奮壓制，直到他被正妹不斷反抗，且伺機將他推開逃離住宅，他也趕緊騎乘電動自行車離去，正妹逃離後報警提告。

雲林地院審理，阿強於審理時坦承不諱，依據現場監視器影像、路口監視器截圖，審酌阿強未一私性慾闖民宅，趁女子熟睡磨蹭下體、撫摸胸部，雖未得手，但已嚴重戕害女子身心，並破壞社會治安；法官依侵入住宅強制性交未遂罪，累犯，處有期徒刑3年10月。