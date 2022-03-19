竹縣推出「FUN慢遊飛鳳山」，任選芎林飛鳳山三條步道完成打卡點任務，就有機會獲得皮皮獅抱枕。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

春天正是出遊健走的好時節，新竹縣政府主打老少咸宜的芎林鄉飛鳳山，推出「FUN慢遊飛鳳山」爬山集章抽好禮活動，活動時間從3月20日起至4月20日止，民眾任選芎林飛鳳山3條步道完成打卡集點任務，就有機會獲得限量好禮「芎林番茄拉麵」、超卡哇伊「皮皮獅抱枕」，歡迎喜愛登山運動的朋友一起揪團來爬山。

飛鳳山高度423公尺，名列台灣小百岳，是新竹縣高人氣的郊山之一，也是許多山友攻百岳前的好選擇，沿途有雲古寺、代勸堂、感應橋、相思崖等名勝，觀日亭是飛鳳山的最高點，視野絕佳，天氣晴朗的時候能夠遠眺台北101大樓。本次縣府交旅處與芎林鄉公所、芎林鄉農會合作推廣「FUN慢遊飛鳳山」活動，並搭配智慧集章APP，歡迎大家一起來爬飛鳳山!

交旅處長游志祥指出，新竹縣內有許多山林步道，前年推出竹縣山脈旅遊經典遊程，引起遊客熱烈迴響，也看見登山運動在竹縣的潛力，這次與芎林鄉公所、芎農會合作，也為下半年新竹縣山系生活運動觀光遊程暖身。

游志祥說，本次活動搭配智慧集章APP-JoilSports，兼具健康促進與趣味性，鼓勵山友登山之餘也到芎林鄉走走，鄰近有紙寮窩造紙工作坊、小森之歌、鹿寮坑段木香菇農場、新美珍古早味蛋糕等景點與特色美食，讓登山不只是體能的挑戰，也是文化的體驗。

參加民眾須先至活動網頁完成報名，並透過JoilSports集章APP，搭配GPS定位，依循地圖顯示路徑，便可完成集章任務獲抽獎資格，活動3條路線分別為新鳳村森林步道(2200M)、觀日坪古道(1800M)及觀日坪古道(2800M)，共計10個打卡點。初級挑戰收集4個打卡點，獲芎林鄉在地番茄拉麵抽獎資格，共計抽600名，中級挑戰則須完成收集10個打卡點，好禮為新竹縣限定版皮皮獅抱枕，共計抽200名，活動詳情請見竹縣好好玩粉絲專頁：https：／／reurl.cc／5Gy0qG。