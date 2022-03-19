「2022三山國王聖誕暨客家文化宣導」透過動態的文化活動，展現客家族群豐富的文化精髓。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

建廟211年的新竹縣竹東鎮惠昌宮是竹東地區民眾信仰中心，主祀三山國王，廟裡設有傳統戲台建築廣場，經常舉辦傳統戲曲活動，推廣客家文化，是竹東廣大客家族群的核心。新竹縣長楊文科19日受邀參加惠昌宮「2022三山國王聖誕暨客家文化宣導」，肯定廟方對客家文化傳承的努力，同時歡迎所有鄉親一起來欣賞精采的戲曲樂舞演出、客家文物、美食商品和文創捏塑體驗。

楊文科說，竹東惠昌宮香火鼎盛，感謝廟方一直以來對客家文化傳承的努力，特別來替三山國王暖壽，結合戲曲歌舞演出和客家文物展出，很高興看到鄉親們這麼熱心投入發揚客家文化，相信未來透過三山國王廟持續地結合公益展演活動，將更全面地保存傳統戲曲文化資產。

廟方指出，建廟211年的惠昌宮又稱竹東三山國王廟，是竹東當地鎮民信仰中心，主祀三山國王。三山國王原來是三個山的山神，因為顯靈庇民護國而被封為護國公王，這三座山分別是巾山、明山、獨山，簡稱「巾明獨」三山，位於廣東省潮州府。惠昌宮是新竹縣少數具有傳統戲台建築規模廣場的廟宇，地理位置為竹東廣大客家族群的核心，信仰人數多達3萬人以上，與傳統戲曲音樂文化融合，發展出不同於其他社區的藝術樣貌。

「2022三山國王聖誕暨客家文化宣導」透過動態的文化活動，在戲曲樂舞、歌聲及樂器的表演藝術帶領下，展現客家族群豐富的文化精髓，現場特別規畫3大區域，分別為市集區、動態展演區及靜態體驗區；市集區攤位以客家文化、各種藝文及客家美食特色為主題，動態展演區則由表演者身穿客家元素、融入創新改良的服裝，展演精彩戲曲樂舞；靜態展示區有客家文物與客家美食商品及三山國王文創捏塑體驗區。

活動現場邀請「新竹縣傳統戲曲推廣協會哈客樂團」、「客家傳統樂器研習班」及竹東鳳凰舞蹈團、竹東古箏樂團體等帶來精彩的公益展演，有熱鬧的市集活動、三山國王文創商品、客家纏花文化、客家手作、客家米食及建築文化導覽等活動一同感受客家優美純樸的心靈饗宴，慶賀三山國王聖誕慶典。

活動由新竹縣傳統戲曲推廣協會在勞動部多元就業開發方案計畫指導下，邀請新竹縣竹東鎮樹杞林客家文化協會、新竹縣客家傳統文化推展與研究協會、新竹縣音樂文化促進會、新竹縣竹東鎮幸福家庭協進會、新竹縣健康照護創業協、新竹縣竹東鳳凰舞蹈團、新竹縣客家箏樂藝文協會等單位共同舉辦，促使客家文化交流，同時也為鄉親祈福，希望籍由音樂饗宴促進社會和諧，更重要是能讓青銀世代的接軌溝通和互動。