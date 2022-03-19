嘉義縣長翁章梁說明新增確診案例及相關足跡。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣政府公布採檢站。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣19日新增2名確診者案21916及案21917，都參加13日耐斯王子大飯店喜宴，縣府公布相關足跡為耐斯婚宴、民雄鄉7-11愛樂門市、葉記鵝肉店、南華大學及民雄鄉公所停車場等。

縣長翁章梁表示，19日凌晨接獲通知有2位13日耐斯婚宴接觸確診個案，案21916是73歲男子、案21917是56歲男子，都參加喜宴，因接獲細胞簡訊通知採檢確診，縣府主管單位已掌握共同足跡，也造冊一一通知篩檢，所有被採檢的人在採檢結果還未確認之前，不得參加任何活動。

翁章梁表示，確診者足跡涉及縣府教育處、衛生局、民雄鄉公所，縣府已全面擴大篩檢及清消，在長庚醫院、慈濟醫院、民雄運動公園及秀林國小等4處設置篩檢站，全面進行PCR採檢，持續疫調匡列密切接觸者，將全數送太保集中檢疫所隔離。

民雄鄉公所主祕陳加茂指出，公所原訂1月10日舉辦聯誼餐會活動，因疫情延至本月18日舉辦，事先有提交防疫計畫，當晚約有800至900人參加，已依名冊及發簡訊通知，鄉長何嘉恒及他本身都已PCR檢測為陰。