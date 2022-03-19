竹百大遠百客家味濃厚，Podcast會有客語版嗎？（邱立雅攝）

不知道凱莉（左）說了什麼，縣長楊文科笑得很開心。（邱立雅攝）

新竹縣政府教育局為青年打造新型態發聲管道，推出2022年度Podcast節目計畫「Let’s Talk大學聲」節目，現正招募大學生播客代表，尋找新竹地區有想法、愛表達的年輕人，加入創作團隊，分享年輕人的日常與觀點。縣長楊文科19日下午更邀請知名podcaster凱莉來新竹縣作客，以前輩身分分享製作爆紅節目心法。

竹縣教育局為讓更多青年感受Podcast聲音內容的魅力，攜手台灣影視設備龍頭代理商正成集團，在遠東百貨竹北店打造潮流播音間，也邀請楊文科與凱莉現場來一段Live Podcast Show，透過主持人訪談，讓凱莉娓娓道來從業的心路歷程以及市場觀察。

凱莉表示，自己在國外念書時，發現很多人會透過podcast來了解或發布各種議題觀點、政策論述，很高興看到新竹縣政府願意投入製作podcast，她鼓勵年輕人積極爭取機會報名。楊文科也表示從政以來累積許多經驗，對年輕人的議題很有想法，他當眾喊話自薦：「也可以找我上節目。」

現今有許多年輕人希望投入podcast產業，卻不知道該選什麼主題。凱莉認為任何主題都可以，包括政策論述、天文科學、星座等，不管大小眾都有需求，最重要的是找到真心喜歡的事物，因為聲音騙不了人，聽眾就會覺得親近、更想聽你說話。

Let's Talk大學聲即日起至3月24日止，線上徵求就讀於新竹縣市的大專院校學生及對聲音內容有興趣的在地青年，年齡限制為18至25歲，以「大學聲代表」加入創作團隊。徵選者僅需於活動平台填寫個人資料並上傳聲音檔，即可參加徵選，後續將由專家根據口條表達、聲音魅力、內容題材3個面向評分，選出最有潛力的大學生播客。