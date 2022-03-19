老人家與小朋友一起用紙黏土DIY創作。（童綜合醫院提供）

依據衛福部109年調查，65歲以上的老人約每12人即有1位失智者，80歲以上的老人則約每5人即有1位失智者。童綜合醫院多年來推動失智症的預防、治療與照護，於2018年成立失智共照中心，協同失智共照中心黃尚堅主任成立的台中市失智防治協會，共同喚起社會對失智議題的重視。

童醫院指出，目前合作輔導設於社區的10處失智服務據點，為喚起大眾對失智議題的重視，舉辦「串起祖孫情 阿公阿嬤我愛您」活動，由童醫院失智共照中心、兒童聯合發展評估中心以及台中市失智防治協會共同合作辦理；藉由老人家與小朋友一起用紙黏土DIY創作，互相學習並獲得成就感，也潛移默化將失智症相關知識融入作為宣導，提升大眾對失智症的了解。

童醫院「串起祖孫情 阿公阿嬤我愛您」活動，共分成12組進行創作，每一組由1位失智服務據點長輩與1名4-6歲兒童組成，在里昂藝術陳冠辰老師與黃鈺書老師的指導下，長輩與小朋友相互激發創意進行手作，並合力完成作品，無論是動物園的動物或者泡溫泉中的動物，大家都努力搜尋記憶中的樣子做出來，現場和樂融融充滿溫馨的氛圍。

黃尚堅表示，中心與台中市失智防治協會將不定期舉辦各式活動，希望喚起社會大眾對失智議題的重視，增進失智者人權之保障，以及結合各種專業力量，連結失智議題共同推動失智友善環境，打造失智友善社區照護網絡，共同找回失智者的笑容。

黃尚堅強調，這次與兒童聯合發展評估中心共同辦理「串起祖孫情 阿公阿嬤我愛您」活動，希望藉由活動讓年幼的孩子學習如何與長輩相處，也讓老人家有陪伴說話的對象，透過世代共融的交流提升跨世代的認知與溝通。