馬武督咖啡生產合作社社長宋明光（左）與金山社區發展協會理事長羅政宏一同為在地咖啡產業盡心力。（邱立雅攝）

出身關西鎮錦山里的宋明光，原本擔任科技業高層，有感於社區人口及產業凋零，幾年前受到在地八旬長輩啟發，返鄉將荒廢的柑橘園轉種咖啡樹，希望能活絡在地產業，去年成立了咖啡合作社，栽種面積也達到10公頃。宋明光表示，合作社成員從20幾歲到80歲都有，要一步步從栽種、烘焙到行銷推進，更因為採無毒方式栽培，希望讓流經錦山馬武督的鳳山溪更乾淨。

宋明光因著對家鄉土地的熱愛，過去常與錦山里居民為環保議題團結抗爭，他也思索著產業變遷讓地方沒落，該如何把人氣帶回來？3年前一起並肩抗爭的在地耆老約他喝咖啡，讓他萌生靈感，也許將採收期更長的咖啡樹帶進社區，讓長輩的耕作能力延續，甚至傳遞給下一代，讓彼此產生連結，不失為轉型的辦法。

於是宋明光便與社區討論轉種咖啡的可行性，沒想到得到認可，在金山社區發展協會的支持下，越來越多農民加入，宋明光也在去年成立合作社，社員人數超過30人，年齡橫跨20幾歲到80歲。咖啡樹栽種面及逐漸擴展到10公頃，預計今年還要增加到15公頃。

宋明光表示，關西的地理條件雖有不足，但日夜溫差大，栽種出來的咖啡風味特殊，請來公正團體做咖啡杯測，成績逐漸攀升，給他強烈的信心，認定把柑橘園轉種咖啡是正確的決定。合作社也添購烘豆機，讓社員從栽種、烘焙、沖泡到行銷，逐步來掌握。

「想讓鳳山溪更乾淨。」宋明光指出，柑橘噴灑的農藥多，合作社的咖啡樹採無毒栽培，也做產銷履歷，未來要朝有機驗證方向前進，希望種越多咖啡樹，土讓減少農藥影響，鳳山溪源頭將會更加乾淨。