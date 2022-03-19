尋求UBA富邦人壽大專籃球聯賽公開女一級3連冠的世新大學，19日以68比58力克文化大學，連續第4年打進冠軍賽。

世新大學本季從預賽到複賽曾寫下15連勝不敗，直到6強複賽最後一場飲恨台灣師大，才讓本季不敗金身及跨季38連勝完美紀錄破功，但全隊卸下連勝壓力，4強賽再度挑戰自我，過了文化大學這關，隊史首個3連勝就剩台灣師大這關試煉，球員也希望報複賽落敗之仇，再一次把冠軍帶回學校。

世新4名先發得分上雙位數，飆進2記三分球，完成10分、6籃板的後衛陳育緹表示，球隊複賽階段調整不佳，每場比賽都拉鋸，複賽之後、4強決賽這段期間的備戰，針對之前發生的缺失準備，學妹們也不放棄，更認真堅持，打出一場好球。

之前因為右腳踝受傷影響場上信心的大四好手許玟瑄，原本是世新女籃本季隊長，但因為低潮無法給球隊正面力量，在6強複賽倒數第2場，教頭何正峰將她的隊長角色換給同樣大四的蘇嘉嫻，卸下重擔的她也打破心魔，在這場4強賽拿下全隊最高的16分，並抓下8籃板，賽後也落下淚水，坦言冠軍賽要繼續放手一搏，打出應有的表現。

擁有UBA女籃最多19冠的文化大學，目前主力組成以大一、大二生為主，總教練鄭慧芸坦言經驗上和世新比差一點點，季軍戰會繼續努力，代表出席賽後記者會的兩位球員黃巧鈞、王玥媞都為無法晉級冠軍賽落淚，但兩人擦乾淚水，鼓勵隊友不要太糾結於輸球的情緒，將不足之處修正，好好在季軍戰面對佛光大學。

世新大學女籃隊長蘇嘉嫻（右）4強賽拿下15分、12籃板。（杜宜諳攝）