這「巨量餐點」讓外送員看傻！1名外送員日前接到1筆誇張訂單，竟是總金額高達4萬的披薩，一盒盒披薩被放進小貨車內，該外送員笑說「直接頂到天花板」、「司機崩潰中」，照片也讓網友看傻，留言「好奇這單外賺多少」、「如果是有人來鬧場，會虧死」。

該名網友在臉書「外送員的奇聞怪事」發文表示，她身為1名外送員，先前她的夥伴接到1個令人傻眼的訂單，竟是4萬多元的披薩訂單，一盒盒的披薩堆在貨車內幾乎已頂到車頂，原PO發文笑說「司機崩潰中，來人餵公子吃餅」。

1名外送員日前接到1筆誇張訂單，竟是總金額高達4萬的披薩，一盒盒披薩被放進小貨車內，該外送員笑說「直接頂到天花板」。（翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）

其他網友紛紛留言「店家全部烤好 , 再一次送來，我猜 3/4也幾乎都是冷掉了」、「好奇，這一單可以賺多少錢」、「萬一客人沒領，不就自己怒吃」、「這單消費者真的賺爆」、「叫20個支援」、「這單，不會是有人來鬧場的吧！會虧死」、「香到崩潰的外送員」、「大家都很好奇，這單外送員賺多少」、「這要去賑災的吧」、「我只想知道前面10個披薩還有溫度嘛」。

先前有另名外送員分享，有顧客一次買了35箱黑松沙士要求送達，後來得知是當時外送平台有提供新用戶優惠券，顧客竟不斷創新帳戶重複下訂訂單，如此一來1箱沙士打折之後，只要75元就有24瓶，成為不少不肖廠商進貨的暗黑手法，通常運送地點為貨物倉庫等等，不少外送員都出面證實有此事。