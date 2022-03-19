大陸澎湃新聞19日報導，北京清華大學國家金融研究院院長、國際貨幣基金（IMF）前副總裁朱民18日在主題「2022：全球經濟復甦分化」的《財經智庫》全球經濟信心指數發布會指出，2022年之後的世界經濟金融將走向「滯膨」（經濟停滯、通貨膨脹），刺激政策下，股市的指數和估值、房價都處於歷史高位和高危。一旦通貨膨脹上升，引發利率被迫上升，將對股市、房市和財政產生巨大衝擊，世界經濟金融走向危機的機率上升。

對於當前的全球經濟形勢，朱民分享了他的四點觀察：第一，由於疫情還在蔓延導致經濟恢復仍有不確定性。第二，供給與需求雙重衝擊下通貨膨脹將持續存在。第三，俄烏衝突帶來能源等大宗商品價格上漲。第四，美聯準會的曖昧和政策激變引發動盪。

在對比2008年和2020年的兩次經濟危機後，朱民表示，2008年金融危機後的世界經濟金融走向了「三低一高」格局：「低增長、低利率、低通膨、高債務」。而2020年到2022年則進入「三高一低」新變局：「高增長、高通膨、高債務、低利率」。

「很多國家的經濟增長在2021年強勁反彈，並在2022年繼續反彈的尾聲，很多國家的債務高於二戰以來的歷史高位，利率開始上升，但仍然整體處於低水準。」朱民分析稱，這只是一個過渡，2023年開始，世界經濟將回歸到疫情危機後的正常軌跡，其他經濟變數也將變化。

談及2022年之後的全球經濟走勢，朱民並不樂觀。他指出，受人口老齡化、地緣政治和供應鏈波動、收入分配惡化、美國經濟不確定性、勞動生產率下降等因素影響，全球經濟將進入「三高一低」的新格局，即「高通膨、高利率、高債務、低增長」，這是典型的「滯脹」。

「（三個階段中）唯一不變的是『高債務』，但利率水準升高，高債務就變成了最大的潛在風險。最重要、最敏感的變數是通貨膨脹，大家最關心的美聯準會政策也是主要的不確定性（因素）。」朱民稱，綜合上述情況考慮，2023年世界經濟將進入一個新的格局。

剛剛過去的2021年，全球大宗商品價格上升已累計占到全球GDP的2％，朱民認為這在以前幾乎是不可想像的。然而，俄烏衝突爆發再次推高了本已高位運行的大宗商品價格，朱民指出，伴隨著地緣政治的巨大不確定性，兩股力量將持續推高通貨膨脹。

面對這樣的國際形勢，中國該如何應對？對此，朱民表示，中國是大宗商品的主要進口國，隨著能源價格進一步上升，PPI與CPI的差距或將進一步擴大。

他特別強調，大宗商品價格上漲並不會在短期內結束，會延續相當長的時間，中國要做好政策準備，特別需要通過改革建立靈活的市場應對機制。