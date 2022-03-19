福爾摩沙台新夢想家19日於主場洲際迷你蛋迎戰新竹街口攻城獅，並在主場開箱新洋將揚科維奇（Stefan Jankovic），本場賽事門票也早於預售階段即售罄，吸引滿場3000名球迷進場支持！本周夢想家與與冠名夥伴台新銀行推出「台新三十，認真永續」主題周活動，除歡慶台新銀行30周年，也號召球迷重視永續發展的議題，一同環保愛地球！夢想家林俊吉先發上陣近29分鐘，攻下全隊最高的20分，外帶7籃板3助攻2抄截的全能表現，最終帶領夢想家以97比74守住主場勝利！

首節夢想家靠著優異的傳導打出氣勢，其中簡浩個人外線兩投兩中，首節即拿下8分，林俊吉、成力煥與錢肯尼也於三分線有所建樹，首度上場的揚科維奇也貢獻一記壓哨三分球，幫助球隊首節砍下34分。

次節，夢想家打出一波10比0，將比數拉開一度領先21分，然而半場前雙方發生衝突，致使夢想家洋將揚科維奇與攻城獅高國豪雙方皆被判奪權出場。易籃後，夢想家帶著13分領先優勢進入決勝節，末節夢想家一度失去進攻節奏，遭對手追近比分至10分差，不過夢想家隨即穩住陣腳，以強硬的防守迫使對方發生多次失誤，並再度擴大領先優勢至全場最多的26分，也使得對手無力反擊。

台新夢想家總教練朱利爾斯（Kyle Julius）表示，今日整體而言對於團隊的執行度都感到非常滿意！「這場48分鐘的比賽，我認為我們有44分鐘的時間都非常專注於球場上，是很棒的一場勝利！」

首次於台灣出賽的揚科維奇（Stefan Jankovic）初登場首節即攻下11分，談到本場的表現，他表示，全隊對於戰術的執行與專注度都很好，今天的勝利是靠著大家團隊合作所贏下的，也提到自己未來會更聰明的觀察場上的狀況，能對球隊做出更多貢獻！他也特別提到，主場賽事的氛圍非常好，「我有一群非常好的隊友，球迷也都非常熱情，很開心能夠跟大家一起拿下勝利！」