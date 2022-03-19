2022大甲媽嫁女兒集團婚禮於今日下午幸福啟程，因應疫情特將婚禮移至鎮瀾文化大樓舉行。（鎮瀾宮提供）

2022大甲媽嫁女兒集團婚禮於今日下午幸福啟程，因應疫情特將婚禮移至鎮瀾文化大樓舉行，並且隆重的迎請媽祖至現場，每對新人在大甲媽的見證下互許終身，攜手奔赴未來！董事長顏清標祝福66對新人，有情人終成眷屬，在大甲媽祖的庇佑下早生貴子，夫妻永浴愛河。

66對新人們在婚禮樂團演唱祝福下步入紅毯另一端，由鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤及副董事長夫人作為證婚人，帶領著新人們一起向大甲媽祖祈福並許下對婚姻的承諾，在媽祖的見證下戴上戒指，許下今生的承諾，同心一起到老。

鎮瀾宮執事人員說，在幸福滿滿的婚禮儀式後，現場也準備了多樣大獎進行抽獎，包含幸福甜蜜住宿卷、多功能電碗等多樣好禮讓新人們滿載而歸，感受婚禮集團帶來的儀式感和幸福感!

大甲媽嫁女兒今年提供的幸福12好禮，包含男女對戒、大甲鎮瀾宮結婚書約、大甲鎮瀾宮好孕金鏟子、晶工多功能烤盤、柏工房雙人印章、紅櫻花-雙喜禮盒、百達遊甜蜜出遊行李箱、金門酒廠-濃烈的愛高粱禮盒、源永豐-幸福禮盒組、大甲媽限定款奶嘴、民政新婚誌喜禮品及戶政鸞鳳和鳴禮品，從喜餅禮盒到小家電，豐富的好禮送給集團婚禮的新人，在未來的日子裡帶著大家的祝福一直幸福下去!

66對新人們在婚禮樂團演唱祝福下步入紅毯另一端，由鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤及副董事長夫人作為證婚人。（鎮瀾宮提供）

66對新人們在婚禮樂團演唱祝福下步入紅毯另一端，由鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤及副董事長夫人作為證婚人。（鎮瀾宮提供）