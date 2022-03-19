大陸國家衛生健康委19日召開新聞發佈會，大陸國家衛生健康委醫政醫管局局長焦雅輝表示，疫情之下如何保障大眾正常醫療服務需求也是要重點問題，強調醫療機構要嚴格落實首診負責制、急危重症搶救制度，更不得以任何理由，特別是不得以有沒有核酸檢測的結果作為推諉拒絕、延誤治療的理由。

焦雅輝表示，影響大眾看病就醫的情況主要是發生在聚集性疫情期間，對封控區和管控區群眾的影響是最大的。大陸國家衛健委要求各有關醫院要在急診、搶救室、手術室、病房設立緩衝區域，在核酸檢測結果不明的情況下收治患者。

根據海報新聞引述焦雅輝說，其中如何解決「最後一公尺」是非常重要的，一個關鍵是要解決「一出一進」，另一個是要解決「一來一回」。

她說，所謂的「一出一進」就是要解決需要看病就醫的民眾，特別是封控區和管控區，能夠出社區門，進醫院的門，並要求不得以核酸檢測作為前置條件，要任何一個醫院都嚴格落實首診負責、急危重症搶救制度。

至於「一來一回」則是民眾的看病交通工具問題，要能有交通工具可以到醫院。如果在資源能滿足需求情況下，對急危重病患可利用120救護車來送。對於其他規律性治療的，要求當地政府要協調解決，徵用或者使用志願者車輛送到醫院就診，就診結束後還得有車輛保證送回去。