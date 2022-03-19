「336愛奇兒家庭日」今（19日）在台北市立動物園熱鬧登場，台北市副市長黃珊珊、立法委員賴士葆、萬美玲、蔣萬安同台出席活動，呼籲社會大眾展現友好行動「陪愛奇兒家庭多走一哩路」，讓台北成為一個愛奇兒友善城市，身心障礙的家庭，也能在友好的氛圍中健康成長。

天使心家族於2010年起於3月的第3個星期六開始推動「336愛奇兒家庭日」，向社會倡議「認識、理解、接納、友好」愛奇兒家庭（身心障礙家庭）的理念訴求。

◆讓社會展現友好

今年適逢天使心家族20週年，讓336愛奇兒家庭日活動更有意義，愛奇兒家庭在家長長期照顧孩子，透過活動讓愛奇兒家庭走向戶外，也讓社會大眾在這天有機會對愛奇兒家庭展現接納與友好。

台北市副市長黃姍姍表示，台北市一直致力推動身心障礙家庭參與社會，也很感謝天使心家族基金會在今年設立「愛奇兒發展中心」落腳於文山區，台北市希望在未來的每一天都是愛奇兒家庭日。立法委員萬美玲表示，陪伴愛奇兒家庭己經很長一段時間，未來想永遠陪著大家在陽光中勇敢走下去。立法委員蔣萬安也到場支持表示，六年來一直致力推廣身障家庭福利，未來會持續關注身障家庭議題，創造共融共好的社會。

活動現場設置四區動物闖關遊戲，藉由遊戲融入倡議理念包含：「認識：動物雕像」、「理解：動物是非題」、「接納：動物寫真」、「友好-動物馬拉松」，最後一關動物馬拉松讓參與民眾戴上計歩器陪愛奇兒家庭多走一哩路，總共達成15萬500歩目標。現場還有OPEN小將熱力帶動跳，活動抽獎提供OPEN家族划歩車和OPEN小將娃娃等多項愛心好禮，還有漫威英雄cosplay等豐富活動嗨翻現場，當天吸引千人共同參與體驗，氣氛相當熱鬧。

◆愛奇兒家庭需要喘息

2020年天使心家族對六都近1300份愛奇兒家長的壓力與服務需求最新調查與研究顯示，有高達60％以上的家長「須時時保持警覺，以免孩子一不小心就發生意外或干擾到他人」，長期的照顧壓力容易造成身心損傷。

天使心家族為愛奇兒家庭量身計劃喘息服務，針對照顧者、父母、健康手足提供每個階段的需要，支持他們面對愛奇兒每個生命歷程的不同挑戰。邀請您來成為愛奇兒家庭的友好天使，支持他們喘息，讓照顧的路能繼續走下去。

◆成立「愛奇兒發展中心」

「我老了，孩子能交給誰？」是許多愛奇兒父母心中擔憂，天使心家族深刻了解父母為成年愛奇兒安置所面臨的困境，天使心家族執行長林照程表示，今年特別於台北市立動物園舉行「336愛奇兒家庭日」，基金會今年於文山區設立一座「愛奇兒發展中心」，全心打造「陪愛奇兒多走一哩路」的夢想場域。

林照程也提醒愛奇兒的家長不要一個人孤軍奮戰，可以透過天使心家族的幫助和團體互相扶持勇敢走出來，呼籲社會大眾當你在轉角遇見愛奇兒家庭，一個友善的微笑，用簡單的方式表達善意，這個世界就會更美好。