《早餐》導演杜政哲（中）和周興哲、李沐開心票房創佳績。（粘耿豪攝）

電影《我吃了那男孩一整年的早餐》全台票房突破7100萬元，周興哲、李沐、宋柏緯、何思靜和林鶴軒（大鶴）等演員穿回校服，19日在導演杜政哲帶領下，出席星光結業活動，開心與現場200名粉絲同樂。

周興哲將回歸歌手身分，5月再登台北小巨蛋，他透露正積極鍛練身材，李沐爆料他一到現場就自誇「最近胸肌有點大」。而大夥紛紛力挺周興哲演唱會，大鶴暗示想擔任嘉賓，表示可跟周興哲尬舞；李沐則說可以表演魔術、跟大鶴跳火圈，但她一度口誤把周興哲講成「周杰倫」，當場羞愧直喊：「我要先走了！」氣氛瞬間爆笑。

周興哲（右）、李沐穿今回校服與粉絲同樂。（粘耿豪攝）

導演杜政哲為Netflix夯劇《華燈》編劇，第3季日前已上架，兇手成為全台焦點。杜政哲表示為保有觀眾的觀影樂趣，台前、幕後都被下封口令，暫不討論結局相關話題，問及是否會拍攝第4季或電影版，他回：「規劃中，寫得出來才可以。」

《早餐》演員們也趕搭《華燈》熱潮，之前邊跑宣傳邊猜兇手是誰，大鶴說跟導演等人有開賭盤，他還幫父母下大注，怨嘆全家都猜錯，反倒是李沐很早就猜到答案。