一代性感女神邱淑貞和富商沈嘉偉婚後生下3個寶貝女兒，其中大女兒沈月繼承媽媽優良基因，越大越漂亮也讓她被譽為「最美星二代」；目前20歲的沈月已經是許多美妝品牌爭相邀請的代言人，最近她分享化妝影片，大方展現素顏模樣，讓網友震驚還以為是邱淑貞。

沈月近年積極經營個人社群，隨著年紀增長外貌也越來越美，讓她受到許多品牌青睞，時常在IG分享商品代言照，無論是時尚穿搭或是精緻美妝，都相當有氣勢，一點都不輸給女神媽邱淑貞；今（19）日更釋出一段親自教化妝影片，大素顏在鏡頭前一點都不扭捏。

沈月素顏讓網友看了又被美暈。(圖/ 摘自沈月IG)

影片一開始沈月直接拿毛巾清潔臉部，坦蕩展現素顏零上妝的最真實狀態，肌膚白皙無瑕，五官輪廓和媽媽邱淑貞像是一個模子刻出來，接著親自示範一步一步打造日常妝容，化完妝後整個人氣色顯得更佳，看起來也毫無距離感，自然不造作模樣又美呆眾人。

大票網友紛紛被沈月青春又精緻的女神外貌震憾，甚至大方展現素顏，「和媽媽越來越像」、「素顏也這麼漂亮太扯了」、「還以為是邱淑貞」、「真的最美星二代」、「謝謝邱淑貞生下這麼漂亮的女兒，淨化眼球了」。