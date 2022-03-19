網傳烏克蘭女「甩奶片」 人妻收到婆婆分享臉綠：好開放

這婆婆好開放！1名女網友日前收到家族群組中，婆婆傳來一段近來網路瘋傳的影片，竟是1名烏克蘭女子發現桌上有蟑螂，直接「拿胸部狂打蟑螂」的影片，女網友看完後超傻眼，丈夫原以為只是大奶妹，她則對丈夫說「不只是大奶妹，還是『甩奶片』喔」，她事後PO文說婆婆好開放。

該女網友在Dcard上發文表示，她與丈夫、婆婆有1個群組，日前婆婆一早突然在群組傳送1個影片，竟是1名烏克蘭女子「拿胸部狂打蟑螂」，婆婆之後還傳來一段文字，大意是烏克蘭人民是不好惹的，這也是普丁的困擾之一，原PO看到影片後相當傻眼，馬上轉頭對丈夫說「你快看群組，你媽傳了你最愛的影片」。

女網友日前收到家族群組中，婆婆傳來一段近來網路瘋傳的影片，竟是1名烏克蘭女子發現桌上有蟑螂，直接「拿胸部狂打蟑螂」的影片，她看完後超傻眼。（翻攝自Dcard）

該女網友的丈夫說「什麼東西，我媽不可能傳大奶妹吧」，女網友則回「不只是大奶妹，還是『甩奶片』喔」，丈夫看完瞬間無言；女網友事後PO文笑說「婆婆平時就很不像一般老人家，跟我們年輕人還蠻有話聊的，只是萬萬沒想到可以那麼放得開」，最後提到「媽，你真的很懂你兒子」。

其他網友紛紛對於「影片」留言，笑說「看來她家不需要鐵鎚」、「請問還有更多甩奶片嗎」、「請問蟑螂哪邊報名」、「不會痛嗎」、「那個聲音好像石頭奶，被甩到會痛欸」、「我外婆也在群組傳了這個」、「這個甩臉不知道頭會不會扭到，感覺比打巴掌還痛欸」、「難怪是木蘭飛彈」。