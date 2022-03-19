聲音美學的世界究竟是怎樣的迷人，很多人不瞭解，有「聲音美學藝術家」封號的姬一國表示，當饒富Q彈與空靈的音域，悠揚又震撼、濃郁且淡然、悲壯而深情地穿透過空氣時...，只有懂聲音的有緣人，才能心領神會！

1974年尚是國中一年級的姬一國，被愛炫的表哥拿著他電子科的作業－一台自己組裝的收音機，引動玩心，伸手向老媽要了50元買了此生的第一包電子材料，開始懵懂地探索「電」的世界！

姬一國幾經嘗試，轉動channel，當聲音從小殼子裡傳來，霎時心內竟感動莫名，小小的火花剎那間燃燒了；自此，開啟了聲音美學的奇妙之旅！

厚厚的各式電子學書籍，姬一國幾經百遍的研讀，四處求教、自習自研，國二自創「國際交流實習課」、偷偷拆解大哥自日本帶回來的原裝先鋒音響！從理論中找到電路的缺陷、更換零件、破解電路、提昇性能，結果音質更加柔韌、音色益發飽滿，高頻清亮、中頻婉轉而低頻結實。

但家人知道此事後，怎會相信一個小屁孩懂音響？故而申令：嚴禁拆機！不過為時已晚，姬一國技術己進階，不用拆機了，直接研究電路圖比較快，找尋「世界電路名選」，大量彷製世界各國昂貴的名機！

每台成功後的鼓勵，就是分享同學…紛紛叫價採購，換來的現金，再去挑戰下一個更難的電路！

姬一國栽進電子音響世界、開始仿製、測試、分析、比對各國設計，廢寢忘食鑽研的結果，將國中讀成了五專，成就了一個小小音響研發師的養成，可謂無心插柳卻成蔭。

姬一國在幫同學裝音響購買材料時，不小心賺得的微薄零用錢都交給媽媽，是他人生第一筆貼補家用的收入，自此迄今未曾再向父母伸手要錢，並盡己力照顧父母，補償當年造成家人擔心與困擾的另類求學過程；畢竟，專業的價值是在於有服務的機會！

姬一國畢業後任福茂工程師，現任姬氏音響燈光影視工程總工程師，曾受聘國立政治大學藝文中心劇場組、清華大學音樂性社團的指導老師，且各大重要表演場地音響之養護工程，舉凡國家劇院、國家音樂廳、林口體育館、國父紀念館、社教館、中廣、教育電台、華視、中視、台視、雅弦錄音室、中油國光廳等，因專業委任規劃養護執行，在業界口碑已逾30載！

個性使然及常保赤子的好奇精神，姬一國廣泛涉獵各領域新知、學習不怠，不僅廢寢於電子世界，更是忘情於音樂天地，與友喜玩樂團、擅長爵士鼓，尤其即興SOLO更是一絕，對音樂的臨場感、高傳真效果的親身經驗，融合音樂涵養、音效技能。

姬一國41歲時甄選上文建會主辦之音樂導播訓練課程，吳素禎老師指導研究古典音樂、大型樂團編制、總譜、錄音、錄影、運鏡哲學、藝術潛移默化的延伸、感動！遵循理解後，融入職場提昇大型樂團收音、錄音、影像工程的專業素養，自然廣受諸多知名樂團、指揮，邀請擔任音樂、工程、藝術總監！

最值得一提的是，姬一國無雙的錄音神技！2007年內政部主辦的「爵士音樂季饗宴」，巡演在陽明山顛、漁港海邊，鳥叫蟲鳴、人來人往、風聲沙沙、浪潮嘩啦、汽船鳴笛、大型貨車呼嘯...如此喧騰雜沓之境，錄出來的音質竟猶如錄音室間的作品，音色乾淨而音域清澈透亮，讓人嘆為觀止！

姬一國能將戶外演出的錄音品質媲美轉播級錄音室質感的功力，備受音樂人的推崇與讚歎！

歷經數千場的實戰，姬一國近年逐漸回歸初心，期待能將畢生精研有所傳授、並留下記錄，如能培育新一代人才更是其所願；現今將50年前最初接觸研究的真空管音響，和歷年來代代更迭的最新科技電晶體電路，擷取真空管的音質音色之美，以電晶體的優點完美的剔除了真空管的劣勢，兩者無痕的融合與並續，真是發燒友的一大福音與享受！

姬一國受藝術玩家鄧志浩的鼓勵，自即日起至4/29攜手在台中市西區五權一街67號的「羿廊」聯展！