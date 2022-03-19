美國聯邦公開市場委員會（FOMC）利率政策會議宣布升息1碼，暗示全年升息7碼且將自5月開始進行縮減資產負債表（QT，簡稱縮表）。本次會議結果符合市場預期，短線有助安定全球投資市場，會後市場恐慌情緒暫時消退，股市波動度VIX指數自高點37拉回至26；債市波動度MOVE指數亦自高點140回落至100。

統一投信指出，聯準會利率決策符合市場預期，加上俄烏有望進入和談，中國政府也針對中概股監管議題與美國達成共識，市場短線釋放未知的恐懼後，股債市將雙雙展現投資契機。以台股來說，雖盤勢仍呈區間震盪，但市場風險情緒已初步釋放，短線可望反彈，看好跌深、低本益比、基本面強、高殖利率概念股等族群。美股亦以大箱型區間的反彈為基調，看好獲利成長動能強勁、以及會持續擴大資本支出的相關成長股。

債市方面，根據歷史經驗，在升息之前，中長天期美債殖利率將率先反應完成，長短天期公債利差於本次亦快速縮減。統一投信分析，雖然俄烏戰爭衝擊經濟成長及通膨，為市場走勢帶來變數，但聯準會3月正式啟動升息，且對長期通膨預估仍維持在2％。因此，預期美國中長期公債及投資等級債價格，仍有機會觸底反彈。而沉寂許久的中國高收益債券，亦在中國政府的政策托底下，可望出現曙光。然而，就中期而言，後續股債市場發展，仍受三層結構所影響。首先，持續關注聯準會後續縮表施行進程與市場預期；第二，俄烏和談結果與美俄中三方動向及相關制裁；第三，由戰爭衍生的制裁對實體經濟的影響，以及油價、天然氣及原物料價格走勢。因此，建議不以搶短心態或重押單一標的方式進行短線高風險操作，可透過基金或ETF來定期定額，分批布局。