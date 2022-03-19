美國升息的不確定因素消除，台股17日大漲以對，根據群益投信統計資料顯示，1983年以來，總共歷經8次美國升息循環，8次期間台股平均上漲43.57％。觀察今年以來各類台股基金平均績效都呈現負報酬，但17日大盤大漲，台股基金單日反彈前十名都有5％以上，分別是群益創新科技、群益奧斯卡、群益店頭市場、鋒裕匯理阿波羅、安聯台灣智慧、安聯台灣科技、日盛日盛、新光創新科技、新光大三通、日盛新台商。投信業者表示，美國升息確定，市場吃了一顆定心丸，大盤將有機會上漲一波，台股基金也有機會一掃今年以來負報酬的陰霾，投資人可把握現階段台股基金的投資契機。

群益投信表示，今年以來全球股市飽受美國升息與通膨疑慮影響，近期俄烏戰爭也是影響關鍵，美國確定升息一碼，符合預期，接下來俄烏戰爭何時落幕就是市場最大不確定因素。台股受到俄烏戰爭的影響一度重挫，所幸下檔有撐，市場逐漸消化地緣政治的利空，而在FED升息一碼，符合市場預期，美股開始出現反彈，台股也在17日大漲以對。無論升息或地區型戰爭，整體而言市場震盪過後仍會回歸基本面，雖然在地緣政治以及升息的雙重影響下，台股弱中透強，低接買盤強勁，後市仍看好。

群益創新科技基金經理人黃俊斌表示，整體而言，先前市場已有陸續反應聯準會升息預期，加上在美國經濟表現穩健、台灣基本面佳的環境下，升息對台股的影響應相對有限。展望後市，從經濟面來看，台灣景氣領先指標連續上揚，顯示民間投資動能增溫，製造業PMI也連續呈現擴張，加上台股具有高殖利率優勢，因此仍有助為大盤表現提供支撐，拉回時仍可逢低布局。在投資布局方面，看好受惠於升息趨勢、具有獲利增長空間的金融類股，高殖利率及跌深的績優股，有機會是下一波上攻的主流。台股目前處在高檔，短線上指數震盪難免，指數空間有限將以個別族群表現為主。建議選擇業績展望佳、具題材性的個股來擇優布局，晶圓代工龍頭法說會釋出高階製程需求仍相當暢旺，預期將帶動高速運算(HPC)、電動車等需求持續成長。相關產業例如ABF、AI、高速傳輸、5G等供應鏈需求將持續成長。另外新產品新應用例如電子紙進入新的需求轉折點，將有較大幅度的成長，也將帶動台廠相關供應鏈的發展。