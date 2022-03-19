二戰期間我國一共派遣千餘人到美國接受飛行訓練，其中共計50餘人在美殉職，又有5名烈士長眠班寧堡軍人公墓，迄今已80年。駐美代表處退伍軍人事務組倪邦臣組長及程國峰秘書日前前往喬治亞州班寧堡軍人公墓，代表蕭美琴大使及退輔會馮世寬主委，悼念80年前抗戰期間，在美國受訓失事殉職、埋骨異鄉的空軍先烈。根據駐美處公布的照片，清楚可見墓碑前的我國國旗。

駐美代表處今天在臉書發文表示，陪同悼念人員另有亞特蘭大榮光會王本桓會長、大鵬聯誼會喬為智會長；此外，長期照顧我國於班寧堡受訓學員長達40年、高齡近90歲的伊娃．愛肯女士(Eva Aiken)也參加了這次的悼念儀式。倪組長及程秘書逐一向每位烈士行最敬禮，並於墓前獻上一束鮮花，以表達對先烈們的無限追思。

倪邦臣向陪同前來悼念的僑胞表示：二戰期間我國一共派遣千餘人到美國接受飛行訓練，其中共計五十餘人因天候因素、機械故障或指揮管制問題而失事殉職，因為當年的時空環境無法迎靈返國而埋骨異鄉，其中有五名烈士長眠班寧堡軍人公墓，依據墓碑碑文顯示，這批先烈均於1942年4月至6月期間殉國，距今已達80年。

倪邦臣強調，對於這些在戰場上為國犠牲奉獻的先烈，國人永誌不忘；他也特別感謝亞特蘭大榮光會及大鵬聯誼會，長期以來在僑居地對中華民國的支持，無論是參與我國駐外館處的活動、與美國地方退伍軍人社團的交流、或是關懷旅居海外年邁的榮僑，榮光會及大鵬聯誼會成員總是不落人後、努力付出。

此外，一同前來悼念的愛肯女士從1980年代起，開始擔任我國派班寧堡步兵學校受訓學員的生活輔導員，40多年始終如一日，她所輔導的臺灣學員總數已達數百人，許多後來都成為我國陸軍重要將領，可謂是桃李滿天下；愛肯女士笑著說，以前的學員都叫她「伊娃媽咪」，最近的學員都改口叫她「伊娃奶奶」了，但她一再強調一定會繼續照顧臺灣來的學員，直到走不動為止；愛肯女士今年十月份將歡渡90歲生日。