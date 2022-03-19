國寶級演員顧寶明今（19日）因心肺衰竭、器官老化而病逝，享壽72歲，令人不捨。心臟內科醫師莊曜聰指出，台灣每年因心臟衰竭而住院的病患多達7萬6000人，5年內致死率更高達50%，提醒有呼吸困難、下肢水腫、咳出帶有血絲的痰、容易疲倦、食慾不振等症狀發生時，應盡速就醫檢查。

中山醫學大學附設醫院心臟內科醫師莊曜聰曾發布影片分享，心臟衰竭是心臟功能退化，無法將血液輸送到各器官，進而引發一連串症狀的情形。根據107年健保署資料分析，台灣每年因心臟衰竭而住院的病患多達7萬6000人，且5年內死亡率高達50%，等於5年後有一半的心臟衰竭患者可能面臨死亡威脅。

莊曜聰指出，心臟衰竭最常見的7個症狀，包括呼吸困難、端坐呼吸，平躺時呼吸困難，必須墊高枕頭才得以緩解、陣發性夜間呼吸困難，睡到一半突然因呼吸困難而醒過來、咳嗽或咳出帶有血絲的痰、下肢水腫或小便次數減少、容易疲倦、食慾不振等。

美國紐約心臟醫學會（NYHA）將心臟衰竭依嚴重程度分為四個等級。（圖／翻攝自YouTube頻道中山醫學大學附設醫院）

莊曜聰提到，美國紐約心臟協會（NYHA）將心臟衰竭依嚴重程度分為四個等級，第一級最輕微，可能沒有任何症狀，且日常活動也不會受到影響；第二級日常活動受到一些限制，爬樓梯、掃地時可能會有呼吸困難症狀。

第三級開始，病患可能連走路去上廁所，或做一些不費力的事情都覺得喘、容易感到疲憊；第四級最為嚴重，病患什麼事都不做，躺著或坐著都會覺得喘、呼吸困難。他也提醒，若有上述情況應盡速就醫檢查，以利提早發現、提早治療。

至於什麼原因會造成心臟衰竭？莊曜聰表示，心臟衰竭與心臟疾病有很大的關聯性，先天性心臟病、高血壓都可能造成心臟衰竭，其他危險因子包括，抽菸、血脂異常，以及糖尿病、甲狀腺疾病及腎造疾病等，且較常發生在年長者身上。