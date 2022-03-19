俄烏大戰持續延燒，烏克蘭總統澤倫斯基不斷與俄羅斯周旋，被不少人視為是「戰爭英雄」，就有不少歐洲國家的官員要求提名澤倫斯基為諾貝爾和平獎候選人。前民進黨立委郭正亮表示，和平獎通常要簽屬和平協議之後才能頒發，而澤倫斯基要努力的則是促成停火，且若他能提出一個折衷的方案，讓俄羅斯總統普丁也能接受，就真的有機會能夠拿到諾貝爾和平獎。

綜合媒體報導，數十位歐洲政界人士在聯名公開信中呼籲諾貝爾獎委員會，將諾貝爾和平獎提名程序延長，並重新開放至2022年3月31日，以便為澤倫斯基總統和烏克蘭人民提名諾貝爾和平獎，支持一個為民主和自主權而戰的人民。

郭正亮今天(19日)在政論節目《新聞大白話》中表示，諾貝爾和平獎通常要簽署和平協議之後才能頒發，沒有人在戰爭途中頒發。澤倫斯基現在要做的是促成停火，停火才能避免人民生命財產損失，他如果努力促成協議，當然是有貢獻，可是要看有沒有成功。

郭正亮指出，目前還是有很多重大問題沒辦法處理，比如克里米亞和烏東兩共和國，他還以車臣為例，建議澤倫斯基可以提出一些有創意的解決方案，讓這兩個共和國更獨立自主，這是普丁要的，也是頓內茨克、盧甘斯克人民要的，只是烏克蘭也要有台階下。

郭正亮認為，折衷的方案並不是提不出來，澤倫斯基應該朝這方向努力，如果這個方向成功，且也得到普丁同意，「他真的有機會拿諾貝爾和平獎」。