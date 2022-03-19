近期全球金融市場在戰爭、升息、通膨的影響下，走勢震盪加劇，保德信表示，這波市場拉回給予投資人逢低布局的好時機，特別是能掌握未來關鍵的新供應鏈相關產業，包括電動自駕車、雲端、綠電等三大趨勢，更應納為核心資產，在國際局勢競合、疫後常態、環保共識、政策支持等加持下，這些新供應鏈的長線成長趨勢銳不可擋，股價的成長潛力相較大盤更為亮眼。

根據保德信統計，若從2012年起算近10年全球多頭走勢期間，新供應鏈的年化報酬率高達31.2％，同期間MSCI世界指數為11.6％，進一步比較波動度，全球新供應鏈投組的年化波動度僅有16.3％，與MSCI世界指數的15％相當，顯見新供應鏈產業因為成長趨勢鮮明，不論在報酬率或是波動度上都更勝一籌。

PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔指出，囊括電動車、雲端、綠能相關產業的全球新供應鏈投組，近10年的累計報酬率高達951％，相對全球股市的145％大幅領先，而近期的回檔反而讓投資人有低檔承接的契機，且看好這些新趨勢將成為未來成長爆發的產業新星，所帶動的相關上中下游供應鏈更是商機無限。

看好新供應鏈商機， PGIM保德信全球新供應鏈基金於3月21日至25日正式募集，涵蓋「135」特色：全台第1檔聚焦新供應鏈主題趨勢的基金，涵蓋3大產業主題包括電動自駕車、雲端、綠電等，透過5大流程評估全球局勢、從新供應鏈找商機、訂定主題權重、篩選供應鏈個股、動態避險降波動等，自全球超過3000家企業中，挑選出120至170檔最具有未來關鍵產業地位，且擁有完整供應鏈的產業主題，均衡布局，在團隊嚴謹選股之下，讓投資人完整參與新供應鏈的長線爆發成長潛力。

楊博翔指出，過去十年是行動聯網浪潮來襲，而未來十年將成為新供應鏈接棒奔馳起飛的時代，隨著科技進步打破產業之間的界線，許多新興產業蓬勃發展，例如5G搭配雲端的運用，不僅能協助企業提高生產力、增加彈性，也同步讓雲端服務的應用範圍更為多元；各國積極推行減碳政策，則讓電動車、綠電發展逐漸成為市場主流，近期國際能源價格高漲，更成為電動車與綠電、智慧電網產業加速發展的推手，顯見掌握新供應鏈，參與全球長期多頭行情走勢能更為領先。