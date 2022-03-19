64歲香港資深電台主持兼雜誌創辦人邵國華，驚傳18日過世，他的好友也在臉書發文證實噩耗，雖然沒正面透露他逝世的原因，但也希望他一路好走，再沒有病痛。

邵國華傳出18號過世，他的好友也發文證實「我的好朋友邵國華，於今早離開了世界」，他透露和邵國華相識28年，雖然他是個癌症病患，但「克服困難，重生起步」，不過事業上卻遇人不淑，被騙光整間公司。

儘管如此邵國華仍努力奮鬥，後來還成了醫療專家，展現超強生命力，好友也無奈碰到疫情，家人及朋友都無法親自到場送別，讓他非常遺憾，」希望在遙遠的地方，你能好好的過活，再沒有病痛，重現笑容，一路好走了」。

有「邵大哥」稱號的邵國華，1989年和倪震、梁繼璋一起主持電台節目《三個寂寞的心》，當時受到年輕觀眾喜愛，登上全港電台節目收聽榜榜首，之後他與倪震創辦雜誌《YES!》，並擔任雜誌主編，而除了電台DJ外，他也曾出演過電影和戲劇，還是編劇，其中他擔任電影《三人世界》的編劇，更讓他獲得香港電影金像獎最佳編劇獎，可說是才華洋溢。

不過邵國華1989年發現罹舌癌，手術後切除四分之一的舌頭，並接受電療半年，但因為傷口無法復原，他需要再手術，切掉壞死的部分，最後舌頭僅剩五分之二，幸好病後仍可正常說話，但會變得口齒不清、發音不正確，但他仍堅持自己的電台DJ工作。

近年來他飽受地中海貧血症、肝硬化、甲狀腺功能失調、腎結石和大頸泡等疾病所苦，但他依舊樂觀面對，曾獲選「香港十大再生勇士」，如今他驟逝，也讓外界相當惋惜與不捨。