烏克蘭基輔獨立報（The Kyiv Independent）報導，根據烏國武裝部隊，俄羅斯中將莫德維切夫（Andrei Mordvichev）已經陣亡。
基輔獨立報指出，莫德維切夫是俄羅斯南部軍區第8聯合兵種部隊司令，他是在烏克蘭南部的一場行動中陣亡。
莫德維切夫是俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）旗下最資深指揮官之一。根據烏克蘭軍方，俄國自對烏克蘭發動戰爭以來已失去5名將領。
此前，俄國少將蘇霍維斯基（Andrei Sukhovetsky）、少將吉拉西莫夫（Vitaly Gerasimov）、少將柯列斯尼可夫（Andriy Kolesnikov）及少將米捷耶夫（Oleg Mityaev）已接連陣亡。
蘇霍維斯基及吉拉西莫夫都是俄羅斯地面部隊第41集團軍副司令，柯列斯尼可夫是俄軍第29軍團司令，米捷耶夫曾是俄國第150機動步槍師司令。
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