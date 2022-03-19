對付插隊大媽，用這招爽快！1名網友日前排隊買燒臘便當，輪到他點餐時，他聽到老闆對內場說「蜜汁雞腿剩1哦！」他點了2份叉燒飯，沒想到卻突然遭1名婦人插隊，婦人喊「1個蜜汁雞腿、1個招牌飯」，所幸最後老闆要求婦人排隊，該網友見狀當場「改菜單」，直接將最後1個雞腿買走，婦人頓時間爆氣傻眼。

該網友在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，他日前排隊買燒臘便當，當他排到第2順位時，聽見老闆對餐廳內場說「蜜汁雞腿剩1哦！」之後輪到他點餐時，他說要2個叉燒飯，說完突然遭到1位中年大姊插隊，該大姊對老闆說「1個蜜汁雞腿、1個招牌飯」，老闆後來也看不下去，要求大姊排隊。

網友聽到老闆對內場說蜜汁雞腿剩1，後來遭婦人插隊，婦人喊「1個蜜汁雞腿、1個招牌飯」，所幸最後老闆要求婦人排隊，該網友當場將最後1個雞腿買走。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

該名大姊之後摸著鼻子到原PO後面排隊，沒想到原PO這時竟改變餐點，對老闆說「我…要…1個蜜汁雞腿1個叉燒」，該大姊則瞬間爆氣說「你不是要2個叉燒嗎？」之後再用兇狠眼神瞪著原PO，原PO是後發文笑說「我好像變壞了，可是為什麼感覺很爽呢？聽說買到最後一個會好運一整天？」

其他網友留言「然後買好了之後記得在大姐面前晃一下戰利品」、「做的好」、「後場端來: 嗨唷，補上6支蜜汁哦」、「幹的好，買完要出去前，再給大姐看一下便當」、「這種壞我喜歡」、「看完有種莫名的爽感」、「你做的真好，改吃蜜汁雞腿是對的」、「兩個叉燒，再加蜜汁雞腿。就算吃撐，也得買下來」。