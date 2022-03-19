新北國王19日作客領航猿桃園主場，半場取得雙位數領先，但跟上次作客一樣第三節遭遇對手反撲，所幸全隊穩住壓力，靠著楊敬敏23分、湯瑪士（Thomas Welsh）16分、23籃板，以及簡祐哲單節15分演出、李愷諺倒數53秒致勝三分彈，終場以102比92取得2連勝。

少了洋將麥卡洛（Chris McCullough），與練球時腳扭傷的陳俊男，國王還特意安排里金斯（DeAndre Liggins）板凳出發。楊敬敏單節8分、湯瑪士10籃板，國王打出17比9開局，首節23比18領先，次節簡祐哲飆進3顆三分球狂灌15分，半場打完擴大到56比45。

易籃後遭到對手反撲陷入4分落後，決勝節楊敬敏與戴維斯（Quincy Davis III）帶領球隊開局19比8猛攻突破泥沼，最後53秒李愷諺致勝三分彈，帶領新北國王以10分差拿下二連勝。

楊敬敏23分全隊最高，外帶7籃板、3助攻，湯瑪士16分、23籃板其中8顆進攻籃板，簡祐哲15分全部都集中在15分，里金斯13分進帳。

總教練萊恩（Ryan Marchand）表示，這場比賽跟上次有點類似，都是在第3節遭到反撲，但是不一樣的是，球隊頂住了壓力、保持積極的防守穩住了局面，拿下了這場勝利。簡祐哲表示，第二節的時候找到了手感，且隊友也鼓勵出手，不過下半場的熄火狀況，是未來要改善的課題。

新北國王3月26、27日重返睽違將近2個月的主場新莊體育館，26日對戰臺北富邦勇士，翌日再次迎戰桃園領航猿，將在近期公布主場周相關活動，敬請球迷期待！