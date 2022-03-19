7屆F1車王漢米爾頓(Lewis Hamilton)去年因爭議敗給維斯塔潘(Max Verstappen)，對他來說是非常大打擊，隨著全新一季巴林站揭開序幕，兩人會產生什麼互動令人好奇，在今天賽前漢米爾頓展現絕佳氣勢，表示未來一季會更有侵略性。而雖然今天他在練習賽表現不佳，但晚上和明天的排位賽、正式賽仍有望扳回顏面。

Lewis Hamilton takes Martin Brundle's Max Verstappen advice on board - 'You'll see' #F1 https://t.co/04hzo0FtCx — F1 news (@Express_F1) March 18, 2022

今天在賽前記者會上被問及本季會如何應對維斯塔潘，漢米爾頓說：「我今年將是一位更咄咄逼人的車手，且更加具有侵略性，你們會看到的，等著瞧吧！」漢米爾頓展現7屆車王的霸氣向外界喊話，不過他認為賓士車隊目前車子的性能慢慢失去了競爭力。

他表示賓士車隊慢慢被其他車隊給追上並說道：「與過去幾個賽季相比，我們今年遇到更大的麻煩，但我知道現在沒有找到解決問題的答案，無法在短期內改善。」新進英國車手喬治羅素(George Russell)也表示紅牛、法拉利車隊都追上來了，甚至還有愛快羅密歐。

而今天巴林站練習賽分為兩個階段，第一階段由《AlphaTauri》法國車手蓋斯利(Pierre Gasly)拿下龍頭寶座，賓士的羅素排第4、漢米爾頓第7，備受矚目的大陸車手周冠宇拿下第11。第二階段維斯塔潘強勢要回龍頭，羅素同樣第4、漢米爾頓第9、周冠宇第15。

接著排位賽將於台灣時間3月19日晚上11點展開，3月20日晚間11點進行正式決賽，10支車隊20位車手蓄勢待發。而今年台灣車迷有福了，緯來體育台相隔17年宣布再次取得F1賽車轉播權，全季22站賽事都將以「零時差」直播形式呈現給觀眾，大家晚上不妨打開電視一起看比賽！