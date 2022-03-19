企業17年甲級男女排球聯賽19日，在國立台灣體育運動大學體育館舉行第2場挑戰賽的賽程，女子組台北鯨華對戰極速超跑，超跑本場比賽背水一戰。首局雙方攻防明顯謹慎，但鯨華穩定的防守與多點進攻獲勝，次局極速發生多次的接球與攔網後失誤，錯失反攻機會，讓鯨華再下一城，末局極速超跑打出一波不錯領先，然而失誤過多送分，加上鯨華的猛烈攻勢，終場鯨華以25比18、20、19直落三擊敗超跑，進入冠軍戰跟高雄台電爭奪后冠。

開賽雙方打得十分謹慎，起初台北鯨華以較穩定的攻守打出4比1的領先，隨後極速超跑開啟追分模式緊咬比分，進攻靠著陳菀婷的強力殺球，防守端則派出Maria及Berkeley雙塔封鎖住Beatriz的得分，但後續鯨華賴湘程多次接下超跑的重砲攻擊，進而帶動攻勢，鯨華就以25比18獲勝。

次局極速超跑失誤頻頻也斷送反攻機會，雖靠著蔡幼群的攔網與強攻追平比數，但不及台北鯨華韌性的團隊防守與多樣化的的進攻方式，終局鯨華以25比20再下一城。

第3局極速超跑由陳菀婷、蔡幼群及Berkeley帶出一波領先，一掃前兩局陰霾，然而蕭湘凌的連續得分再次開啟鯨華的反攻，加上Beatriz、甘可慧及吳芳妤輪番進攻拉開比分，讓超跑措手不及，後段比賽超跑換上全本土陣容迎戰，林書荷在此時跳出，多次重扣幫助團隊拉近比分，但無力回天，最後Beatriz以一記重扣25比19熄滅超跑反攻火力。