儘管倫敦鎳期貨自周三（16日）恢復交易已連續三天打入跌停板，不過倫敦金屬交易所(LME)周五（18日）宣布，將從下周一起(21日)再把鎳價漲跌幅限制從12％擴大到15％，與該交易所先前對其他金屬所設的漲跌幅限制相同。

LME的3個月期鎳價格上周五跌至每噸36,915美元，這也使得鎳期貨自恢復交易後，短短三天已暴跌約兩成，不過根據高盛對鎳期貨提出的場外報價為每噸25,000美元來看，顯示鎳價還有下跌逾三成的空間。