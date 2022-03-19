LME下周起將再放寬鎳價漲跌幅限制到15％ 21:222022/03/19 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管倫敦鎳期貨自周三（16日）恢復交易已連續三天打入跌停板，不過倫敦金屬交易所(LME)周五（18日）宣布，將從下周一起(21日)再把鎳價漲跌幅限制從12％擴大到15％，與該交易所先前對其他金屬所設的漲跌幅限制相同。 LME的3個月期鎳價格上周五跌至每噸36,915美元，這也使得鎳期貨自恢復交易後，短短三天已暴跌約兩成，不過根據高盛對鎳期貨提出的場外報價為每噸25,000美元來看，顯示鎳價還有下跌逾三成的空間。 LME鎳價連三根跌停 波段跌幅深達25％ 股價指數期貨贏家專欄－WEI指標跌 MI道瓊連日收黑K #LME #鎳價 #漲跌幅限制 #期貨 #恢復交易 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 觀念平台－證券期貨業ESG升級 建構永續金融 04:102022/03/17 專題周報 制伏妖鎳 LME限制單日漲跌幅 04:102022/03/16 全球財經 鎳亂將落幕 電池ETF逢低布 04:102022/03/16 投資理財 鎳價連3根跌停引不滿 LME地位難取代 20:432022/03/18 財經 挑戰美元地位 沙國賣中國石油 擬改人民幣計價 04:102022/03/17 全球財經 股價指數期貨贏家專欄－Fed會後 台指期由空翻多 04:102022/03/18 證券．權證 金管會破解地下期貨四騙招 04:102022/03/16 金融．稅務 妖鎳持續作亂 連兩日跌停 04:102022/03/18 財經要聞 妖鎳太猖狂 倫敦金屬交易所電子系統又出包 20:252022/03/17 財經 妖鎳仍作亂 連兩日跌停 03:162022/03/18 財經 妖鎳復出又停盤 概念股落空 04:102022/03/17 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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