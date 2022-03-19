日前2名男子開著小貨車，趁著深夜前往和平白冷山區偷竊山豬，以為吃下肚後警察就找不到贓(證)物，員警受理飼主報案後積極偵辦，擴大調閱道路沿線監視器，將犯嫌傳喚到案。

警方3月初接獲民眾報案，稱其飼養山豬的鐵籠被打開，山豬已不知去向，這才向警方報案。（警方提供）

警方指出，和平警分局天輪派出所於3月初接獲民眾報案，稱其早上一如往常前往巡視果園並餵食山豬，卻發現地上留有血跡，且飼養山豬的鐵籠被打開，山豬已不知去向，這才趕快報警請求協助。

員警擴大調閱沿線道路監視器後，發現1輛小貨車車斗載著1個人和1頭山豬，以車追人。（警方提供）

員警擴大調閱沿線道路監視器後，發現1輛小貨車車斗載著1個人和1頭山豬，以車追人，確認犯嫌身分，循線通知到案，而得手的山豬已分贓食用，以為吃下肚後員警就找不到贓(證)物，卻仍被員警查獲，全案依法函送臺中地檢署偵辦。

警方表示，雖然犯嫌事後悔不當初，但仍無法逃避犯下的罪嫌，山豬飼主得知員警迅速破案，非常感謝員警的積極認真，頻頻致謝。

分局長陳祥麟表示，員警接獲報案後立即發動調查，掌握犯嫌身分，迅速傳喚到案移送偵辦，和平警分局將持續發揮團隊力量，維護轄區治安，建立優質與祥和的居住環境。