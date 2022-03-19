俄烏戰爭開打如今已3周，流出的影片真真假假，學者趙哲聖表示，有些舊影片被移花接木成這次俄烏戰爭所發生的，比如第9屆俄羅斯國際軍事歷史節慶15秒戰車，以及爆炸演習影片，被移花接木成俄烏之戰影片。

開南大學資訊傳播學系專任助理教授趙哲聖接受香港媒體《中評社》專訪時表示， 網路資訊作戰，未必俄烏兩國可以控制，有非常同情烏克蘭，也有非常支持俄羅斯，因此雙方陣營可能有人開始擷取畫面後製，希望獲得同情支持，比如有些戰爭的可怕畫面，很多來自舊影片的移花接木。

趙哲聖指出，烏克蘭總統澤倫斯基是演員，很會對鏡頭講話，影片就會試圖塑造他的平易近人，比如有一個影片稱，當時澤倫斯基就職烏克蘭總統時曾搭過計程車，但是從分鏡就知道，不可能是偷拍或側錄，必須靠製作團隊寫劇本、協助拍攝，還要後製，因此可能不是當天拍攝的，比較屬於類戲劇影片，因此當成花絮看看就好。

趙哲聖還舉例說，像第9屆俄羅斯國際軍事歷史節慶15秒戰車，以及爆炸演習影片，被移花接木成俄烏戰爭影片，電視遊戲戰鬥模擬化身烏克蘭戰機遭襲墜毀的畫面；還有抖音上一個逾2千萬人看過的俄烏戰爭影片，居然是2015年傘兵登陸的舊影片。