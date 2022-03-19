台灣不少民眾都在街上或者商圈遇過惡名昭彰的「愛心筆」，利用花言巧語或裝弱勢來強迫推銷，賺取暴利，事實上這樣的情形在外國也層出不窮。就有網友表示自己在紐約被一群黑人包圍，強迫買下CD，看到CD上的封面更讓人搖頭，直呼超諷刺。

一名留學生在《Dcard》PO文「我在紐約被一群黑人包圍搶錢」，他表示目前正在放春假中，於是到時代廣場逛街，儘管自己警覺心十足，對於各類傳教推銷都近乎免疫，但還是不幸被「洗劫」。

原PO在時代廣場遇到「黑人版愛心筆」，被強迫推銷唱片，上面還寫著BLM，讓他直呼超級諷刺。(圖／Dcard)

原PO說，當時突然被3、4個黑人包圍，拿了一張CD給他，口中還大喊「Free」，他拿起CD一看後，黑人立刻詢問他的名字，接著在CD封面上簽名，說「上面有你的名字，不能退貨了，你要給我小費」，旁邊的黑人也都圍了上來，不斷喊著「Tip！Tip」，張口就要40美元。

黑人們不斷死纏爛打，原PO則是不斷裝傻，來回經過5分鐘後，對方終於妥協，拿了10美元之後離開，原PO拿起CD一看，發現上面還寫著「BLACK LIVE MATTER」，直呼一群黑人拿著維護黑人權益的東西來騙錢，真的是有夠諷刺，「在紐約生活一刻都大意不得」。

文章曝光引發熱議，不少網友也紛紛留言：「有夠可怕的」、「黑人真的不意外」、「黑人整天抱怨被歧視，然後自己歧視亞洲人」、「亞男在美國是沒任何社會地位可言的」、「我在芝加哥也遇過，一群黑人說要支持他們學校籃球隊的，結局跟你差不多，但是我只換到一張明信片」、「BLM現在根本就是笑話」、「台灣的愛心筆都要認輸」、「歐美治安其實很差，路上詐騙跟扒手根本數不完，毫無安全感」。