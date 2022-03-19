該社區原本外牆平整且乾淨，如今5樓女兒牆崩落後，甚至削掉3樓、4樓間外推的陽台，現場還有大片牆面呈現懸空、搖搖欲墜狀態，牆面也有多處斑剝痕跡與裂痕。（取自Google Map、翻攝照片）

北市文山區再興社區某大樓5樓女兒牆今（19）發生嚴重坍塌，大量磁磚碎片掉落，社區緊急疏散70名住戶；透過Google地圖可以發現該社區原本外牆平整且乾淨，如今5樓女兒牆崩落後，甚至削掉3樓、4樓間外推的陽台，現場還有大片牆面呈現懸空、搖搖欲墜狀態，牆面也有多處斑剝痕跡與裂痕，對比圖嚇壞網友。

警消指出，下午1時40分左右，興隆路三段255巷某大樓外牆倒榻，消防人員到場時疏散大樓內約20名住戶，確認現場無人受傷，但停在樓下的1部自小客車身，遭磚頭、石塊砸毀，初步了解，樓層可能因老舊失修而坍落，警方已轉報建管處及環保局，進行後續清理及釐清事故。

驚悚！北市興隆路大樓外牆突倒塌 砸毀車輛急疏散住戶｜中時新聞網

警方提供的疏散影片中，還有1名警察雙手抱著2個孩子從樓梯逃離大樓，大量住戶帶著自家幼童倉皇逃出，並在外頭空曠處等待，因該處鄰近文山關愛之家，不少幼童聽到巨響被嚇壞，據悉現場共有45名孩童以及25名大人逃出，共計70人，

北市建管處專委鄭大川今指出，事發後立即派人前往查看，立即封鎖危險區域，並要求屋主改善、修理，另將邀集專家前往勘查了解外牆崩落原因。