恆春半島歌謠祭重頭戲「半島火花」19日經典登場，藝人小嫻、傳藝師與學生站上西門古城，千人傳唱《守牛調》、《半島風聲相放伴》。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

恆春半島歌謠祭重頭戲「半島火花」19日經典登場，台北愛樂管弦樂團現場演奏美國漫威作曲家改編民謠《恆春山海交響曲》，藝人小嫻、傳藝師與學生站上西門古城千人傳唱《守牛調》、《半島風聲相放伴》，傳承精神感動滿場觀眾。

今年半島歌謠祭以「半島火花」、「老調新聲」、「光影戲」、「半島來跳舞」、「詩市集」等5大活動呈現民謠魅力，當中「半島火花」堪稱重頭戲，執行團隊特地請美國漫威作曲家Bobby改編《思想起》為《恆春山海交響曲》，並請51人編制的台北愛樂管弦樂團現場演奏。

《恆春山海交響曲》在1個小時的演出裡，5個舞台不斷切換，觀眾沉浸其中，從最原汁原味的民謠聽到最國際的電影交響樂，也從本土廣場出發聽到世界聲響，成功把恆春民謠「愈在地、愈國際」的精神再次發揚光大。

此外，由藝人小嫻與7、80歲傳藝師們領著幼兒園、國中小學生站上西門古城傳唱民謠《守牛調》及《半島風聲相放伴》的千人傳唱畫面，也再度感動眾人。

小嫻說，這是她搬到恆春後首次接觸民謠，也是在此刻發現民謠的美，為了千人傳唱，她特地向傳藝師、月琴老師拜師學藝，希望讓這份感動傳遞下去。孩子們的歌聲，在唱響百年古城的同時，也唱進全場觀眾的內心，許多人紛紛拿出手機錄影，記錄感人時刻。

「真的很感動！」屏東縣長潘孟安也是在場觀眾之一，他開心道，歷經多年的文化扎根，恆春民謠傳承已開花結果，從地方音樂慶典，到近年走向世界舞台，從2015年千人傳唱創下金氏世界紀錄，到今年千人傳唱更上一層樓，都再度為民謠傳承寫下精彩的一頁。

縣府文化處表示，20日還有壓軸表演，分別有泥灘地浪人、海島青年實驗室、張昌傑爵士四重奏和Sonus de Gaia大地之歌等不同樂團輪番上場，歡迎喜愛音樂的朋友一起到恆春西門廣場，聽音樂、玩音樂，感受南國的熱情活力。

恆春半島歌謠祭重頭戲「半島火花」19日經典登場，藝人小嫻、傳藝師與學生站上西門古城，千人傳唱《守牛調》、《半島風聲相放伴》。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）