俄羅斯入侵烏克蘭已有一段時間，不少國家與體壇巨星除了聲援，也有人拿出愛心捐款，今天許久未對外發聲的網壇傳奇費德勒(Roger Federer)跟進，向烏克蘭慷慨捐贈50萬美元(約台幣1431萬)，這是他首次對俄烏戰爭表態，並在個人推特寫下自己的感想。

費德勒在推特表示：「我們將為需要的烏克蘭兒童提供援助，目前約有600萬兒童失學。我們很清楚現在是提供教育關鍵時刻，我們願意幫助他們度過當前難關。透過費德勒基金會，我們將捐贈50萬美元支持受戰爭影響的兒童，為他們提供繼續上學的機會。」

費德勒今年已40歲，擁有20座大滿貫金盃的他不急於參加每項賽事，甚至到了可以退休的地步，雖然他對最近網壇事件都沒有太多表態，但俄烏情勢危急，引來不少體壇巨星關注，非常有愛心、親和力的費德勒顯然沒有坐視不管。

而此前英國網壇球星莫瑞(Andy Murray)也曾捐出善款給烏克蘭，退役的「足球金童」貝克漢(David Beckham)更義不容辭和妻子捐出1百萬英鎊(約台幣3721萬)給基金會，幫助烏克蘭流離失所的家庭，如今費德勒也加入這個行列，再次展現體壇巨星的大器和愛心。