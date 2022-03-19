性感女星熊熊（卓毓彤）以「國光女神」身分爆紅，之後在一些綜藝節目中也有亮眼表演，火辣外型和直爽率真的個性給觀眾留下深刻印象，曾因不雅影片外流飽受爭議，事後坦蕩面對且不畏異樣眼光相當令人佩服；最近熊熊在節目透露，某次在街上被陌生女子打招呼，問對方是誰竟當眾被飆罵「爛死了」，讓她當場愣住又傻眼。

熊熊近期積極經營個人社群和影音平台，還製作一系列YouTube影片，給粉絲看到各種面向的她，也不吝嗇回應大家的疑問，親民形象也讓她人氣越來越旺；不久前熊熊在節目《媽媽好神之俗女家務事》透露，曾在街上被陌生女子「公審」，原因更是超無言。

熊熊表示有一次走在街上被一名陌生女子拍肩打招呼，她禮貌地問「妳是誰？」對方卻突然激動地反問，「妳不記得我？！妳之前有一場活動我有去」，還接著說，「拜託！妳女粉（絲）那麼少，妳不記得我？」；在聽完陌生女的一席話，她很尷尬，卻也誠實地說對她沒有印象。

豈料，女粉絲直接在大街上直接飆罵，「虧我那麼喜歡妳，爛死了！我回去要把妳的粉專全部都退追蹤，我要叫我的朋友都不要喜歡妳」，熊熊聽完既錯愕又傻眼；熊熊坦承剛出道，因為外型的關係確實男粉絲比較多，但壓根沒想過會遇到這種奇葩狀況。