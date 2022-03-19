因新冠疫情延到今年的2021台灣運彩木蘭聯賽盃足賽19日開踢，在印度亞洲盃送出3次助攻的新星吳愷晴，開賽7分鐘就以角球直接破門，射手李綉琴也一吐染疫缺陣悶氣，罰進12碼球鎖定勝局，讓高雄陽信以2比0擊敗台北熊讚，闖入4強。

陽信去年驚奇拿下木蘭聯賽季軍，單季勝場、積分均創隊史新猷，隊長若林美里也榮膺聯賽最佳球員，可說是豐收的一季。今年陽信請來日籍教頭猪口武志，昨役仍在隔離無法到場，由助理教練高才虎督陣，也由兩名國腳連袂破門，旗開得勝。

吳愷晴在開賽7分鐘操刀左側角球，她開出旋向近柱的刁鑽弧線，在亂軍中直接洞穿熊讚門將曾珉嫺把守的大門。吳愷晴賽後表示，練習時的確有試過直接把角球踢進門內，這次則是設定開到接近球門的人群密集處，混亂中剛好就進了，笑說算是「恰到好處」。

陽信攻擊手丁旗、楊雅涵今年改披新北航源戰袍，但也吸收了何宣宜、梁凱柔，可惜兩名新血上半場各1次射門中柱。1球差距僵持到第90分鐘，李綉琴突入禁區，假動作晃倒曾珉嫺後仍被絆倒。陽信獲判12碼極刑，李綉琴冷靜罰進球門左下角，鎖定勝局。

「很久沒打鋒線了，特別開心，也特別興奮，」回到前鋒位置的李綉琴笑說，比起近年多踢邊路，此役想進球的慾望更加強烈。

若林美里（左）下半場上陣，積極拚搶阻止台北熊讚發動快攻。（李弘斌攝）

若林賽後則說，今年陽信人手變動不少，教練團希望用一些新的組合測試，下半場才讓她上場，「由於上半場球隊比較打高位拚搶，節奏也快，下半場體力比較下滑，我上去後就盡可能更多的讓球去移動。」

談到去年球季結束後，頂著「MVP」頭銜回到日本，若林表示家人、親戚都非常開心，也因為相關新聞在日本蠻多人知道，「連碰到不認識的人也會跟我說『恭喜』。」是非常特別的經驗。

花蓮昨靠蔡莉真、林凱玲連袂破門，以2比1氣走新北航源，甫經資格賽取得木蘭聯賽的桃園戰神，則與台體藍鯨0比0僵持到PK大戰，才以3比2險勝。加上陽信與8強輪空的聯賽衛冕者台中藍鯨，木蘭聯賽盃4強出爐，將於21日抽籤決定4月2日的4強對戰組合。