美國陸戰隊司令柏格（David Berger）上將指出，俄軍在全面入侵烏克蘭時，因面臨龐大後勤壓力，導致多條戰線的攻勢陷入停滯，而此教訓應會讓中國大陸軍方高層暫緩攻打台灣的計畫，因為台灣與大陸之間以海洋相隔，維持補給線的難度只會比俄軍入侵烏克蘭還要更高。

「美國海軍學會新聞網」（USNI）17日報導，身為兩棲作戰專家的柏格指出，俄軍在烏克蘭因後勤壓力而表現差勁，應會讓中國大陸軍方高層有所警覺，暫緩攻打台灣的計畫；因為兩棲登陸是「最為複雜的作戰形式」，部隊一旦成功上岸，後勤補給便成為一大挑戰，特別是中國大陸和台灣之間隔著平均寬度約180公里的台灣海峽。

柏格認為，北約（NATO）盟國對俄羅斯入侵的迅速反應，應也能對北京政府構成嚇阻效果，因為美國在印太區域同樣擁有強大夥伴關係，且這些盟友已對中國大陸表達愈來愈強烈的擔憂，成為北京政府將攻台計畫付諸實行前需要嚴正考慮的要素。

柏格補充，俄軍可能過度依賴電腦兵推，忽略烏克蘭人的抵抗意志，讓其冒險採取忽略後勤的快速入侵計畫，導致在受挫後攻勢無以為繼。他還指出，俄軍似乎過於依賴上級命令，基層軍官隨機應變能力嚴重不足，導致出現車隊於原地排成數英里長隊等待命令的狀況。此類問題在極權主義政權領導的軍隊中特別嚴重，使其在計畫出錯時更容易陷入混亂、無法把握戰機。