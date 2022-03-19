鐘俊雄個展19日在高雄弗勒莉酒窖藝術空間開幕。（曹明正攝）

台灣當代藝術先鋒鐘俊雄去年辭世，享壽82歲，采泥藝術即起至6月15日在高雄弗勒莉酒窖藝術空間舉辦「春花秋月憶鐘老．鐘俊雄個展」，收藏近20件鐘俊雄作品，19日開幕酒會，另邀請藝巿學專家黃河擔任展前講座。

采泥藝術指出，鐘俊雄被喻為台灣現代繪畫導師李仲生自台北南下彰化員林之後的第一批門生，1980年代，李氏後期學生組成「現代眼畫會」，他也是重要支持者，一手創作、一手寫評論，是大台中地區現代藝術的重要領導者。

鐘俊雄的藝術養分來自米羅、柯爾達，也加入了禪宗、佛學，以及台灣鄉下的生活經驗，反思文化根源、生活感受，作品在西方現代藝術的造型基礎上，結合東方用色與水墨技法，獨樹一格的抽象畫風，影響許多後進藝術家。

時而水墨、時而油彩、時而拼貼、時而肌理，反映出鐘俊雄的創作多元變化，具實驗精神又富童稚趣味，他透過書法的筆捺、對稱的廟宇大門、剪紙技藝、過年節慶的意象等台灣土地記憶與視覺色彩感受，用色雅致卻不張揚。

采泥藝術總經理林清汶說，鐘老雖已辭世，但透過他的眾多作品，仍能感受他的溫度、墨韻。這次個展特別選在弗勒莉酒窖藝術空間舉辦，總經理陳俊男親自招待，吸引不少名媛貴婦參加，網紅女復建醫師劉必涵也應邀出席。

鐘俊雄個展19日在高雄弗勒莉酒窖藝術空間開幕。（曹明正攝）

鐘俊雄個展19日在高雄弗勒莉酒窖藝術空間開幕。左起采泥藝術總經理林清汶、藝市學專家黃河、示康復健科診所院長劉必涵、弗勒莉酒窖總經理陳俊男。（弗勒莉酒窖藝術空間提供）