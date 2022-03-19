烏克蘭積極向外尋求各國有志人士齊心抗戰，台灣就有1名陳姓前職業軍人日前現身桃園機場，全副武裝準備加入烏克蘭國際傭兵團，他直言「俄羅斯真是太過分，想去幫忙，盡一份自己的力量」，他先前是當資訊兵，有電腦專長，特定花5萬元買裝備，將會先到波蘭，透過當地烏克蘭大使館進入戰區。

據《三立新聞網》報導，該名陳先生身穿迷彩服、腳踩軍靴，被媒體直擊已在桃園機場買了機票，他說「就是覺得該做點什麼，所以就想說，就去幫忙了，覺得說俄羅斯真是太過分，想去幫忙，盡一份自己的力量。」他曾擔任4年的志願役資訊兵，有電腦專長，他先在台灣花了5萬元買了全身裝備才出發。

該名陳姓前職業軍人日前現身桃園機場，全副武裝準備加入烏克蘭國際傭兵團，消息曝光PTT上掀起大量討論。（翻攝自PTT）

該名陳姓前職業軍人日前現身桃園機場，全副武裝準備加入烏克蘭國際傭兵團，消息曝光PTT上掀起大量討論。（翻攝自PTT）

該名陳先生打算先搭機到捷克，再搭火車先到波蘭，再入境烏克蘭，「如果有波蘭當地的烏克蘭大使館回覆給你的申請成功信件，海關基本上都會放行。」他說他是自行上網找到烏克蘭駐波蘭大使館，填寫資料登記，確定要投入烏克蘭國際傭兵團，他坦言已與家人7、8年未聯繫，在台灣幾乎沒有後顧之憂。

據悉烏克蘭積極向外尋求各國有志人士齊心抗戰，當局日前也在臉書公布第一批「國際傭兵團」抵烏合照，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）7日就透露，目前有來自52個國家、超過2萬人自願前往烏克蘭作戰，這些志願軍將在基輔成立新的國際傭兵團，投入戰鬥。