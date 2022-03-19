今天大聯盟再次出現多筆簽約，其中道奇守護神簡森(Kenley Jansen)前往勇士、紅人明星外野手卡斯提阿諾(Nick Castellanos)投奔費城、最大咖游擊手柯瑞亞(Carlos Correa)選擇加入雙城。而目前自由市場大咖球星越來越少，洛磯「故事哥」史多瑞(Trevor Story)可說是僅存的「明星級」球員，他到底會去哪非常令人好奇。

Superstar SS Trevor Story choosing one of 4 teams soon. Giants, Red Sox and 2 others remain in mix. Prioritizing winning. Apparently considering a short-term positional move, if necessary. — Jon Heyman (@JonHeyman) March 18, 2022

離大聯盟開幕日越來越近，各隊快馬加鞭補強人力，目前自由市場大咖球星幾乎都確定下家，唯獨洛磯游擊手史多瑞還靜悄悄，而先前傳出的洋基可能已退出競爭行列，因為他們在與雙城的交易中換來工具人內野手奇納法勒法(Isiah Kiner-Falefa)，也沒有出手搶柯瑞亞。那到底哪幾隊會是史多瑞的潛在下家？《CBS Boston》給出解答！

據大聯盟記者海曼(Jon Heyman)報導，史多瑞將會在4隊裡面做出最後選擇，其中包括巨人、紅襪與另外2支潜在球隊，且將會在短時間內決定去向，海曼也表示紅襪是史多瑞最有可能的去處，他認為紅襪雖然已有波格茲(Xander Bogaerts)守游擊，但史多瑞不會排斥移防二壘，加上波格茲可能在本季後跳出合約，史多瑞就會上位。

MLB Rumors: Trevor Story to Decide Between Giants, Red Sox,

More Suitors 'Soon' https://t.co/omF9fHdNn0 — Pro Baseball Live (@probaseballlive) March 19, 2022

其實也沒多少時間讓史多瑞考慮，因為大咖球員紛紛找到下家，許多球隊都已經開始春訓，相信就如海曼所說，這個答案應該很快就會揭曉。而大聯盟曾在封館前列出自由市場25大球星，目前裡面只剩第5的史多瑞和第20的大都會外野手康佛托(Michael Conforto)還未確定下家了，康佛托至今還未與老東家續約。