俄羅斯入侵烏克蘭，目前戰事似乎陷入泥沼中；俄羅斯總統普丁鬆口願意與烏克蘭總統澤倫斯基會面，討論烏克蘭成為中立國及不加入北約議題。前民進黨立委郭正亮表示，若要讓俄烏戰爭結束，美國一定要加入談判，但美國繼續提供武器給烏克蘭打巷戰，是真的想推動談判嗎？

郭正亮19日在政論節目《新聞大白話》中表示，俄軍打烏克蘭，最後還是要談判，並不是要摧毀敵人。但是白宮卻緊急提供8億美元的烏克蘭武器，讓人覺得戰爭似乎打不完了，其中包括800枚刺針防空飛彈、2000枚標槍反裝甲飛彈等等，這些全部都是巷戰的武器。

郭正亮指出，美國沒有提供精密武力，讓烏克蘭可以打退俄羅斯，卻提供打巷戰的武器標配，讓烏克蘭繼續抵抗下去；他不禁質疑，如果美國真的想去推動談判，拜登下星期應該要去北約，跟法國、德國、歐盟好好談一談，這樣才能迅速解決戰爭問題，也才是正本之道，怎麼還提供武器呢？

郭正亮認為，烏克蘭自己去跟俄羅斯談判，沒有籌碼。要讓歐盟、中國大陸都進來談，若要讓戰爭及制裁結束，美國一定要加入談判。