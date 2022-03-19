俄烏大戰持續延燒，讓台灣現行義務役役期4個月是否延長被熱議。輿情網站「Tpoc台灣議題研究中心」發現，近期網路上的討論當中，「認為役期應該要兩年」言論的聲量最大，且值得注意的是，民眾幾乎是一面倒支持延長義務役役期。

「TPOC台灣議題研究中心」透過「QuickseeK快析輿情資料庫」蒐集3月1日至15日期間，關於延長義務役役期的網路留言。結果顯示，在近期的討論中，以「認為役期應該要兩年」言論最多，佔整體輿論比例約29%；「支持男女都要當兵」佔14％；「認為4個月根本不叫當兵」佔13%、「認為應檢討訓練內容」佔10％，而其餘的討論教召、役期延長至1年和取消替代役等討論則佔整體輿論聲量的4％至9％不等。

「TPOC台灣議題研究中心」更進一步分析「支持恢復兩年兵」的網路討論，並指出該討論的聲量來源，以PTT八卦板（Gossiping）為最大宗，其他則是來自於國內媒體的臉書粉專，在不同政治光譜的族群當中，都有支持恢復兩年兵的聲音。

「TPOC台灣議題研究中心」還發現，針對兵役問題，多數民進黨籍政治人物對此事的公開表態興趣缺缺，且更多是聚焦於討論目前的教召制度。而國民黨籍政治人物對於役期問題的關注則十分積極。

此外，行政院發言人羅秉成日前表示，役期適當延長，感覺是有高度民意支持，政府會審慎評估如何調整兵役制度。國防部副部長柏鴻輝則說，會廣納社會意見，但這是國家重大政策，不是國防部可決定，國防部會就專業立場評估，評估時間不會超過1年。