以本土邪教為題材的台灣恐怖片《咒》，18日上映首日以全台超過600萬的吸票力，拿下2022年台片首日票房冠軍，更是週五全台票房冠軍。本週末導演柯孟融與主演蔡亘晏、高英軒、林敬倫、阿Q、黃歆庭也跑遍雙北、桃園等戲院和觀眾見面互動，針對片中滿滿的疑點親自解惑，更邀請觀眾一起比手勢成為教徒。

男主角高英軒跑完第一場映後活動，發現觀眾看完都嚇傻沒離開，是以前跑映後沒有看過的現象，高英軒說：「《咒》是一部讓我很驕傲的作品，希望票房也可以讓大家都驕傲起來。」女主角蔡亘晏表示，能成為這部電影的演員真的很幸福，希望來觀賞電影的朋友，散場時除了飽受驚嚇之外，也能飽受驚訝！蔡亘晏說：「《咒》這部電影其實是一封媽媽給女兒的遺書。」

上映第1天最緊張的導演柯孟融，見到觀眾看完後在影廳外繼續討論劇情，想起寫劇本時跟編劇在討論的畫面，原本的緊張心情也轉換成充滿力量，他說：「本來只有幾個人做的事情，變成幾十個，然後幾百個、接著幾千個、然後越來越多討論，這是意念力的擴大吧。」

更讓人意外的是，《咒》也讓迷因梗大玩特玩，其中一段預告畫面是女主角不停唸著：「不要想不要想不要想」，被拿來做成：「當暈船對象沒回你訊息，但你一直告訴自己......」。還有許多徵友社團開出「陪看咒」，也讓導演柯孟融笑說「看《咒》脫單機率大！」電影裡許多精彩恐怖的畫面是預告片沒有的，更有許多宣傳影片被禁，在抖音官方平台更被暫停帳號。電影公司表示，請觀眾直接進戲院看了。