美國號召西方多國齊心對俄羅斯祭出經濟制裁，並與英國聯手禁俄油進口。過程中除了面臨大陸的挑戰，現在傳出俄羅斯以低價出售石油給印度來增加能源供應，力求經濟復甦。然而，此舉可能因此加劇美、印間的關係，白宮發言人莎琪(Jen Psaki)15日於記者會上表示:「希望印度想清楚自己的地位。」引來輿論撻伐稱「美國人太傲慢」。

根據印媒YourStory報導，美國福斯新聞台女主播里根（Trish Reagan）15日於推特發文警告印度，她說:「印度向俄買石油，應該受到美國制裁。相信我，這對印度來說不是件好事。」貼文隨即引來印度知名富豪芬布 (Sridhar Vembu)反擊，認為許多美國菁英沒有危機意識，對一個友好國家發出威脅不是贏得信任的絕佳方式，更稱「給人一種傲慢印象」。

芬布認為:「如果局勢愈演愈烈，大陸和印度等大國勢必得做出取捨。對於一些大國來說，保持中立很重要，因此才能藉機調停。」長期以來，俄羅斯一直是美印關係的摩擦點，但白宮認為，俄印雙方的共通點多於分歧點。

Many of the US elite don't seem to realize issuing orders and ultimatums to friendly nations - one as large as India! - may not be the best way to win friends and influence people.



It merely comes across as arrogance. Just saying. https://t.co/6hR1yZRnD2 — Sridhar Vembu (@svembu) March 16, 2022

身價高達37.5億美元的商業鉅子芬布，是印度一間軟體公司Zoho Corporation創辦人，被《富比士》評選為全球第55位最富有的印度人。

然而，路透社報導，印度今年從美國進口石油的比例增長了11%，而俄羅斯向來處於印度市場的邊緣，透過壓低油價以緩和國內通膨，這也讓印度繞開了西方制裁。一名印度官員指出，能源交易不應被政治化，更表示:「歐洲國家沒有停止進口俄油和天然氣，我們也不能停止。」