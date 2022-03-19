李美珠無預警和年薪2億韓幣的年下男相親，嬌羞到不知所措。（friDay影音提供）

由「國民MC」劉在錫率領吳娜拉、 Jessi、全昭旻、李美珠、李相燁共同主持的韓國綜藝節目《第六感》，從第一季開播之後便因新奇、有趣的內容而大受台韓觀眾的喜愛好評不斷，前2季播畢之後粉絲敲碗不斷希望能再推出第三季，製作單位也聽到了粉絲們的心聲，除了找回原班人馬再接再厲之外，新一季中也改變了遊戲規則，從原本的個人戰改為團體戰，每集都會安插一名「間諜」誤導主持群及來賓，取消原本每集最後的「金柿」獎勵改為樂透抽獎制，豪言將在本季最後為幸運優勝者送上比金柿更為貴重的禮物。

雖然固定成員之一的全昭旻因腳傷不克出席本季錄影，但她依然在節目首集錄影時為節目組送上應援咖啡車，並留言「即使沒有我也不要玩得太開心噢」，體現出《第六感》家族有趣又深厚的情誼。第3季首集來賓就邀請到了資深諧星、主持人雙棲的宋恩伊，以及因在話題韓劇《殭屍校園》中飾演「青山」而漲粉300倍的人氣小鮮肉尹燦榮。尹燦榮一登場就收到吳娜拉「愛的暗示」，李美珠見狀立即想要照本宣科卻被劉在錫妙手阻攻，她隨後不死心再在車上對尹燦榮拋出「定番」理想型提問，再次被反應神速的劉在錫出怪招打斷；李美珠最後還意外獻出「第一次」，無預警地和年薪2億韓幣（約新台幣480萬）的年下男相親嬌羞到不知所措，鼓起勇氣努力秀「菜英文」還被稱讚笑翻眾人。

第3季首集的主題是「大韓民國的各種1％」，主持群與來賓要在「逆轉人生的女性虛擬貨幣操盤手」、「將螞蟻入菜的創意韓式料理」以及「超級VVIP婚友社」等珍稀項目中猜出哪個才是假的，最後還要揪出同行者中誰才是間諜，令觀眾驚訝連連且樂趣十足的內容也讓本集在韓的全國收視率開出3.5％ （韓國AC尼爾森）的亮眼好成績，不僅登上同時段有線、無線頻道節目冠軍，更一舉突破自身第2季單集最高的3.4％，以及第1季單集最高的3.3％收視紀錄，台灣觀眾即日起也可同步跟上最新最火熱的韓綜話題。《第六感第3季》每週六上午friDay影音、愛奇藝國際站、bilibili更新。